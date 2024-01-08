نشر الاثنين ، 08 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة جمارك الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، إحباط محاولة تهريب متسللين اثنين عبر إحدى المنافذ الجمركية التابعة لجمارك الشارقة.

وأوضحت هيئة جمارك الشارقة أنها كانت "محاولة تسلل لدخول الدولة بطريقة غير مشروعة"، وأشارت إلى أنه تم اكتشافها "أثناء عملية تفتيش لمركبتين باستخدام أحدث أجهزة الكشف الإشعاعي لفحص المركبات".

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها هيئة الجمارك لحظة اكتشاف اختباء شخصين في المناطق الخلفية لسيارتين.

وقالت جمارك الشارقة إنه "تم ضبط متسللين اثنين مختبئين في صندوق حديدي مركب بطريقة احترافية أسفل صندوق المركبتين الخلفي".

وأشارت إلى أن المتسللين "لا يحملان أية أوراق ثبوتية"، وأنه تمت إحالتهما وسائقي المركبتين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات