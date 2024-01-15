أصبح أغنى خمسة أشخاص على وجه الأرض أكثر ثراءً في السنوات الأخيرة، فمنذ عام 2020، ارتفع صافي ثروات هؤلاء المليارديرات بنسبة 114٪ ليصل إلى إجمالي 869 مليار دولار، بعد أخذ التضخم في الاعتبار، وفقًا لتقرير عدم المساواة السنوي الذي أصدرته منظمة أوكسفام، والذي صدر يوم الأحد. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يشهد العالم ظهور أول تريليونير خلال عقد من الزمن.

وفي الوقت نفسه، أصبح ما يقرب من 5 مليارات شخص على مستوى العالم أكثر فقراً، حيث يواجهون التضخم والحرب وأزمة المناخ. وسوف يستغرق الأمر ما يقرب من 230 عاما للقضاء على الفقر استنادا إلى المسار الحالي.

ويأتي توقيت التقرير، الذي يعتمد على البيانات التي جمعتها مجلة فوربس، ليتزامن مع انطلاق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وهو تجمع لنخبة من أغنى الناس وقادة العالم.

وقال نبيل أحمد، مدير العدالة الاقتصادية في منظمة أوكسفام أمريكا، إنه على الرغم من أن عدم المساواة آخذ في الارتفاع، إلا أن هناك بعض النقاط المضيئة. كان العمال يستعرضون عضلاتهم من خلال الإضرابات والصفقات التي تعمل على تحسين تعويضاتهم وظروف عملهم. كما وقفت بعض الحكومات إلى جانبهم، ودفعت بسياسات تهدف إلى تعزيز حقوق العمال.

ارتفاع الثروات

وكان إيلون ماسك، الذي يدير العديد من الشركات، بما في ذلك تسلا وسبيس إكس، هو الرابح الأكبر في السنوات الأخيرة. وارتفعت ثروته إلى 245.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بزيادة 737% عن مارس 2020، بعد احتساب التضخم.

وبلغ صافي ثروة برنارد أرنو، رئيس مجلس إدارة شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة LVMH، وعائلته 191.3 مليار دولار، بزيادة 111٪.

وبلغت ثروة مؤسس أمازون جيف بيزوس 167.4 مليار دولار، بزيادة 24%؛ بينما بلغت ثروة مؤسس شركة أوراكل لاري إليسون 145.5 مليار دولار، بزيادة 107%.

وجاء في قائمة أغنى خمسة أشخاص، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، وارن بافيت، الذي ارتفعت ثروته الصافية بنسبة 48٪ إلى 119.2 مليار دولار.

بشكل عام، شهد المليارديرات نمو ثرواتهم بمقدار 3.3 تريليون دولار، أو 34%، منذ عام 2020، مع ازدياد ثرواتهم أسرع بثلاث مرات من معدل التضخم، وفقًا لمنظمة أوكسفام.

أما المليارديرات الأميركيون، الذين يستمد العديد منهم ثرواتهم من الأسهم في الشركات التي يقودونها، فقد أصبحوا أكثر ثراءً بنحو 1.6 تريليون دولار.

سلطة الشركات

وفي تقرير هذا العام، تقول منظمة أوكسفام إن الشركات تحقق أرباحًا كبيرة، مما يساعد على تغذية ثروات الأثرياء. سبعة من أصل 10 من أكبر الشركات العامة في العالم لديها إما رئيس تنفيذي ملياردير أو ملياردير كمساهم رئيسي فيها.

علاوة على ذلك، يملك 1% من سكان العالم 43% من الأصول المالية، وفقا لمنظمة أوكسفام، استنادا إلى بيانات من مؤسسة "ويلث إكس". وفي الولايات المتحدة، تمتلك هذه المجموعة من الأغنياء 32%؛ وفي آسيا تبلغ النسبة 50%. وفي الشرق الأوسط، يمتلك 1% من السكان 48% من الثروة المالية، بينما في أوروبا 47%.

وقالت منظمة أوكسفام إن نحو 148 من أكبر الشركات في العالم حققت أرباحًا تقارب 1.8 تريليون دولار في الأشهر الـ 12 التي سبقت يونيو 2023. وهذا أعلى بنسبة 52.5٪ من متوسطهم بين عامي 2018 و2021.

وقال أحمد: "إننا نتجاهل دور القوة الاحتكارية في إعادة توزيع الثروة إلى القمة، وهو ما يعرضنا للخطر".

وتدعو منظمة أوكسفام الحكومات إلى التدخل.

وقال أميتاب بيهار، المدير التنفيذي المؤقت لمنظمة أوكسفام الدولية، في بيان: “يمكن للسلطة العامة كبح جماح قوة الشركات الجامحة وعدم المساواة – وتشكيل السوق ليكون أكثر عدالة وخاليًا من سيطرة المليارديرات”. وأضاف "يجب على الحكومات أن تتدخل لتفكيك الاحتكارات، وتمكين العمال، وفرض الضرائب على أرباح الشركات الهائلة، والأهم من ذلك، الاستثمار في عصر جديد من السلع والخدمات العامة".