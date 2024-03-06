سعر الذهب يصل لمستويات غير مسبوقة وسط تزايد الآمال بخفض الفائدة

يبتهج هواة الذهب مع استمرار المعدن الثمين المفضل لديهم في الوصول إلى مستويات جديدة.

ارتفع سعر الذهب يوم الثلاثاء ليستقر عند 2141.90 دولارًا للأونصة، مسجلاً مستوى قياسيًا آخر مع استمرار المستثمرين في المراهنة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في النصف الأخير من العام.

يعتبر الذهب أحد أكثر الاستثمارات مرونة. عندما تنخفض أسعار الفائدة، يصبح الاحتفاظ بالأصول التي تدر الدخل (مثل السندات) أقل جاذبية من امتلاك المعدن الثمين. ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين أيضًا أن الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم، ويراهنون على أنه سيحتفظ بقيمته، حتى لو بدأ في الارتفاع.

لا يقتصر الأمر على المتداولين الذين يحاولون الدخول في حمى الذهب. بدأت شركة كوستكو بيع سبائك الذهب في سبتمبر الماضي وباعت بأكثر من 100 مليون دولار خلال الربع المالي الأول من عام 2024. ويميل المعدن الثمين إلى أن يحظى بشعبية كبيرة خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية العالمية، لأنه أصل ملموس وأقل خطورة من الأسهم.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 2.4% خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في يناير. ويمثل هذا تباطؤًا من زيادة بنسبة 2.6٪ في ديسمبر وتماشيًا مع توقعات الاقتصاديين، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الصادرة الأسبوع الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يستثني فئات الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا بنسبة 0.4٪. وبينما كان الارتفاع متماشيا مع التوقعات، فإن المؤشر، الذي يعتبره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مقياسا حاسما للتضخم الأساسي، ارتفع بأسرع وتيرة شهرية منذ فبراير 2023.

في الوقت الحالي، يرى المتداولون فرصة بنسبة 69٪ تقريبًا أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الخاص به في يونيو، وفقًا لأداة CME FedWatch . وهذه فرصة أقل مما كانت عليه في بداية العام، عندما بدا المستثمرون مقتنعين بأن تخفيضات أسعار الفائدة كانت وشيكة.

يتطلع المستثمرون إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس المقرر عقدها يوم الأربعاء، على أمل الحصول على فكرة أوضح عما يمكن توقعه من بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.

كما ارتفعت عملة بيتكوين، التي يطلق عليها مؤيدوها المخلصون اسم الذهب الرقمي، في الأسابيع الأخيرة. تجاوزت العملة المشفرة يوم الثلاثاء الرقم القياسي السابق البالغ 68789 دولارًا الذي وصلت إليه في 10 نوفمبر 2021، منهية بذلك جمودًا دام عامين حيث ساعد إطلاق صناديق الاستثمار الفورية في بيتكوين الفورية على تحفيز الارتفاع. تراجعت عملة بيتكوين عن أعلى مستوياتها يوم الثلاثاء.

من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم هذا العام، على الرغم من توقف الارتفاع إلى حد ما هذا الأسبوع. سجل مؤشر S&P 500 ارتفاعات قياسية متكررة هذا العام، كما وصل مؤشر ناسداك المركب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق للمرة الأولى منذ عام 2021 الأسبوع الماضي مع استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي في اجتياح وول ستريت.