دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحدى وسيم يوسف، الأكاديمي والمستشار في الشؤون الدينية، من رد عليه بسبب كلامه عن عدم وجود نص يُشير لعقوبة دنيوية لتارك الصلاة تكاسلا، أن يأتوا له بدليل على وجود عقوبة في الإسلام لتارك الصلاة، مشيرا إلى أن مهاجميه اعتمدوا "التحريف والكذب" في التعامل مع كلامه.

وأعاد يوسف نشر المقطع الذي أثار جدلا، عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، وعلق عليه بالقول: "بشروني! مع زخم الردود على مقطع الفيديو الذي بعنوان: لن تجد عقوبة دنيوية (حداً) لتارك الصلاة تكاسلاً ! (يستتاب أو يقتل... رغم كل الردود لم أجد رداً علميا منطقيا واحداً!".)

وتابع يوسف قائلا عمن هاجمه: "بل اعتمدوا تحريف الكلام والكذب والتحريف!".

وختم: "المهم: أتحدى أي شخص أن يأتي بالدليل على العقوبة (يستتاب أو يقتل)".

وكان يوسف قد قال في مقطع فيديو نشره عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي إن تارك الصلاة تكاسلا "لا عقوبة دنيوية له" وكذلك الحال مع من لا يصوم، وشدد على عدم وجود نص قرآني أو في الأحاديث النبوية يدل على وجود عقوبة دنيوية في هذا الصدد.