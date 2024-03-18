(CNN) – أعلن الأمن العام السعودي عن التعامل مع امرأة تعاني من "اعتلالات نفسية" في أحد الطرق العامة في الرياض وإحالتها إلى الجهة المختصة، تزامنا مع تداول فيديو لامرأة تسير "شبه عارية" في أحد الشوارع.

وقال الأمن العام في بيانه: "أوضحت شرطة منطقة الرياض أنها تلقت بلاغا عن وجود امرأة تعاني من اعتلالات نفسية في أحد الطرق العامة".

وأردف الأمن في بيانه قائلا إنه "تم التعامل معها في حينه وإحالتها إلى الجهة المختصة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

وجاء بيان الأمن العام بالتزامن مع تداول فيديو لامرأة ظهرت "شبه عارية" في أحد الشوارع العامة.