أسهم "ترامب للإعلام" تحلق عاليًا بعد طرحها للتداول.. وخبراء: "فقاعة"

(CNN)-- بدأت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي المتعثرة تروث سوشيال، رحلتها التي طال انتظارها كشركة عامة عند طرحها في سوق المال، الثلاثاء، تحت رمز السهم "DJT". وارتفع السهم نحو 50% عند افتتاح السوق.

تحدد وول ستريت لشركة ترامب ميديا تقييمًا مذهلاً يبلغ حوالي 14 مليار دولار – وهو سعر يحذر الخبراء من أنه غير مرتبط بالواقع.

وارتفعت أسهم شركة Digital World Acquisition Corp، الشركة الوهمية التي أصبحت ترامب ميديا صباح الثلاثاء، بنسبة 200٪ تقريبًا حتى الآن هذا العام. يتضمن ذلك زيادة بنسبة 35٪، الاثنين، بعد إتمام الصفقة. ارتفعت الأسهم مرة أخرى في بداية التداول، الثلاثاء، وهي أول فرصة للمستثمرين لتداول الأسهم بعد الدمج، تحت مؤشر DJT الجديد.

ويأتي الارتفاع الكبير في سعر السهم على الرغم من حقيقة أن شركة ترامب ميديا تستهلك الأموال، وسط تراكم الخسائر، وفقدان منتجها الرئيسي، تروث سوشيال، للمستخدمين.

قال جاي ريتر، أستاذ المالية في كلية وارينغتون للأعمال بجامعة فلوريدا، والذي يدرس العروض العامة الأولية منذ أكثر من 40 عامًا: "هذا وضع غير عادي للغاية. إن السهم منفصل إلى حد كبير عن الأساسيات".

وأضاف ريتر أن أقرب تشابه سيكون GameStop و AMC وغيرها مما يسمى بأسهم meme التي ارتفعت بشكل كبير خلال Covid-19 مع تراكم جيش من تجار التجزئة. وقال إن ترامب ميديا من المحتمل أن تبلغ قيمتها حوالي 2 دولار للسهم – وليس بالقرب من سعر أسهمها الضمنية البالغ 50 دولارًا.

وقال ريتر: "لا يبدو أن الأعمال الأساسية تستحق الكثير. لا يوجد دليل على أنها ستصبح شركة كبيرة ذات ربحية عالية. أنا واثق إلى حد معقول من أن سعر السهم سينخفض في النهاية إلى دولارين للسهم، بل ويمكن أن ينخفض إلى أقل من ذلك".

ويمثل هذا التقييم المذهل مكاسب هائلة لترامب، الذي يمتلك حصة مهيمنة تبلغ 79 مليون سهم.

مع سعر الافتتاح البالغ 78 دولارًا تقريبًا، تبلغ قيمة هذه الحصة ما يقرب من 6 مليارات دولار، على الرغم من أن قيود الإغلاق من المحتمل أن تمنع ترامب من البيع أو حتى الاقتراض مقابل تلك الأسهم في أي وقت قريب.

وحققت شركة ترامب ميديا إيرادات بقيمة 3.4 مليون دولار فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وفقًا للملفات، فيما خسرت الشركة 49 مليون دولار خلال تلك الفترة.

ومع ذلك، تقدر السوق قيمة شركة ترامب للإعلام بنحو 14 مليار دولار.

كان لدى تروث سوشيال 494 ألف مستخدم نشط شهريًا فقط في الولايات المتحدة على نظامي التشغيل آي أو اس وأندرويد مجتمعين في فبراير/شباط، وفقًا لإحصائيات موقع Similarweb المقدمة إلى CNN. وهذا جزء أصغر من 75 مليونًا على موقع إكس (المعروف سابقًا باسم تويتر) و142 مليونًا على فيسبوك.

لقد جعلت منصة تروث سوشيال ترامب أكثر ثراءً وأعطته مكبر صوت جديدًا. لكنه يكافح كموقع للتواصل الاجتماعي، حتى أن تطبيق ثريدز كان لديه أكثر من 10 أضعاف عدد المستخدمين النشطين شهريًا الذي كان لدى تروث سوشيال في فبراير/شباط، وفقًا لموقع Similarweb.

ليس هذا فحسب، بل إن منصة تروث سوشيال آخذة في التقلص. وأظهرت إحصائيات موقع Similarweb أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا انخفض بنسبة 51% على أساس سنوي في فبراير/شباط. وبلغ عدد الزوار الفريدين للمنصة 648 ألف زائر بانخفاض 20% على أساس سنوي.

وقال جوناثان ماسي، أستاذ القانون في جامعة ييل، لشبكة CNN الأسبوع الماضي، إن سعر سهم العالم الرقمي هو "فقاعة بشكل واضح".

بطبيعة الحال، يُظهر التاريخ أن الفقاعات من الممكن أن تتضخم دائمًا، ومن الصعب للغاية تحديد متى تنفجر.

وهذا يعني أن سعر سهم ترامب ميديا يمكن أن يستمر في الارتفاع بشكل كبير في الوقت الحالي - حتى لو لم تكن هذه المكاسب مدعومة بالأساسيات.