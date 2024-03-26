"فين الستات؟".. ياسمين صبري تثير تفاعلا خلال مشاركتها بحفل في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت الممثلة المصرية ياسمين صبري جدلا بعد جملة أطلقتها خلال مشاركة في حفل لإحدى شركات العطور في المملكة العربية السعودية حين تساءلت عن سبب الحضور الطاغي للرجال في الحفل.

وانتشر مقطع فيديو لياسمين صبري أثناء استقبالها على المسرح من جانب الإعلامي اللبناني، نيشان.

وقالت ياسمين عند استلامها الميكروفون: "أنا مبسوطة أوي إن أنا معاكم بس أنا مش عارفة إيه كمية الرجالة دي".

وأردفت الممثلة المصرية متسائلة: "فين الستات؟ إن شاء الله دايما منورين".

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