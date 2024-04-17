دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام رجل بإطعام بعير عملة ورقية الأمر الذي اثار تفاعلا واستهجانا.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على من قام بذلك.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "قبضت شرطة منطقة الدوادمي بمنطقة الرياض على مواطن تعمد إتلاف العملة في محتوى مرئي وتوثيق ذلك ونشره، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشرت الداخلية صورة للشخص (ظهره دون الكشف عن وجهه) عقب إلقاء القبض عليه.