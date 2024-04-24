بسبب متلازمة "نادرة".. تبرئة رجل من تهمة "القيادة تحت تأثير الكحول"

(CNN) -- قالت محامية بلجيكية إنه تمت تبرئة رجل من القيادة تحت تأثير الكحول، الاثنين، لأنه يعاني من متلازمة التخمر الذاتي (ABS)، وهي حالة نادرة ينتج فيها الجسم الكحول.

ولفتت المحامية آنس غيسكيير، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إلى "مصادفة مؤسفة أخرى" بشأن موكلها أنه يعمل في مصنع للجعة، لكنها ذكرت أن 3 أطباء فحصوه بشكل مستقل أكدوا أنه يعاني من تلك المتلازمة.

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن القاضي أكد في الحكم أن المتهم، الذي لم يذكر اسمه تماشيا مع العرف القضائي، لم يعاني من أعراض التسمم.

ولم ترد محكمة شرطة بروج، التي برأت الرجل، على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني من "رويترز".

وأوضحت عالمة الأمراض المعدية والأحياء الدقيقة السريرية في مستشفى بلجيكي ليزا فلورين أن الأشخاص الذين يعانون من هذه المتلازمة ينتجون نفس نوع الكحول الموجود في المشروبات الكحولية، لكنهم بشكل عام يشعرون بتأثيرات أقل.

وأضافت أن الأشخاص لا يولدون بالمتلازمة ولكن يمكن أن يصابوا بها عندما يعانون بالفعل من مرض أخر مرتبطة بالأمعاء.