(CNN)-- انتشر مقطع فيديو على الإنترنت يظهر فيه الممثل روبرت دي نيرو أمام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في مدينة نيويورك، لكن شبكة CNN علمت أن دي نيرو كان يصور بالفعل مسلسلا تلفزيونيا.

وفي الفيديو، ظهر دي نيرو وهو يصرخ: "هذا ليس فيلما، هذا ليس فيلما، تحرك خلف الحاجز، هل تحب التحدث بالهراء؟ ثم عليك العودة إلى المنزل".

وبدأت بعض الحسابات المؤيدة لإسرائيل على منصة إكس (تويتر سابقا) بمشاركة الفيديو، الثلاثاء، مع تعليقات تشير إلى أن دي نيرو يقف إلى جانب إسرائيل ويواجه المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين يفترض أنهم كانوا خارج الكاميرا، ولكن لا يمكن رؤية أي متظاهرين في الفيديو.

وظهر دي نيرو في الفيديو، الذي تم تحريره ليشمل مجموعة متنوعة من التسميات التوضيحية المختلفة للإشارة إلى أن الممثل كان يتحدث عن هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول: "هذا أمر خطير، ويقولون إنهم سيفعلون ذلك مرة أخرى، مرة أخرى، أنت لا تريد ذلك. أنت لا تريد ذلك. لا أحد منا يريد ذلك، هيا، دعونا جميعا نكون جديين".

لكن ستان روزنفيلد وكيل الدعاية لدي نيرو، قال لشبكة CNN، إن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أخرجوا أصل الفيديو من سياقه، وأن الممثل كان يقرأ سطورا من سيناريو لمسلسل تلفزيوني جديد يصوره في مدينة نيويورك.

وأضاف: "ما رأيتموه كان مشهدا من مسلسل زيرو داي الذي سيعرض على نتفيلكس، وكان روبرت دي نيرو يقرأ سطورا كما هو مكتوب في السيناريو".

وقال متحدث باسم نتفيلكس لشبكة CNN إن الفيديو تم تصويره "أثناء تدريب في الموقع" لمسلسل "زيرو داي" في 27 إبريل/ نيسان.

ويظهر في الفيديو ممثل "الحرب الأهلية" جيسي بليمونز، الذي يشارك دي نيرو في بطولة المسلسل، وهو يقف في الخلفية.

يذكر أن "زيرو داي" هو مسلسل يدور حول مؤامرة سياسية، يلعب فيه دي نيرو دور رئيس أمريكي سابق مشهور ولكنه معقد يتم تكليفه برئاسة لجنة للتحقيق في هجوم إلكتروني عالمي مدمر، وفقا للوصف الرسمي لنتفيلكس.

والمسلسل مكون من 6 حلقات قيد الإنتاج حاليا.

والأربعاء، بعد أن تمت مشاركته بسرعة من قبل العديد من الحسابات المؤيدة لإسرائيل وأصحاب النفوذ، تم حذف الفيديو من قبل العديد من المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما شاركت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقطع الفيديو تحت عنوان "شاهد روبرت دي نيرو يواجه المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في نيويورك"، ولكن تم حذف المقال منذ ذلك الحين وتم نشره في ذاكرة التخزين المؤقت لبحث غوغل.

وتواصلت CNN مع صحيفة هآرتس للتعليق.