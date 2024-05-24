دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، عن ضبط أكثر من نصف طن من مخدر الكوكايين داخل حاوية بميناء شرق بورسعيد "تمهيدا لإعادة نقلها لإحدى الدول".

ووصفت الوزارة، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، عملية ضبط المخدرات بأنها "ضربة أمنية غير مسبوقة"، وقالت إن "المخدرات المضبوطة تقدر قيمتها المالية بحوالى 1.650 مليار جنيه".

وكشفت تفاصيل العملية حيث قالت إن "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصدت حاوية تحتوى على شحنة كبيرة من المواد المخدرة على سفينة قادمة من ميناء دولة أجنبية مرورا بالبلاد بميناء شرق بورسعيد ، تمهيدا لإعادة نقلها لإحدى الدول الأخرى ومشتملها المستندى (أسماك مجمدة)".

وأضافت: "تم ضبط الحاوية، وأسفر التفتيش عن ضبط (550 كيلو غرام من مخدر الكوكايين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1.650 مليار جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".