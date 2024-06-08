(CNN)-- أكدت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، أن وزير الخارجية ديفيد كاميرون وقع ضحية لمكالمة فيديو مزيفة وتبادل رسائل مع شخص تظاهر بأنه رئيس أوكرانيا السابق.

وأعلنت الوزارة ما حدث خلال المكالمة بين كاميرون وشخص ادعى أنه الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو لمنع محاولات التلاعب في لقطات الفيديو، وفقا لما ذكرته وكالة PA البريطانية للأنباء.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "تم تبادل عدد من الرسائل النصية تلتها مكالمة فيديو قصيرة بين وزير الخارجية وشخص يزعم أنه بترو بوروشينكو، الرئيس السابق لأوكرانيا".

وأضافت أن وزير الخارجية شعر بالشك عندما طلب المتصل تفاصيل اتصالاته مع الآخرين، وهنا توقف كاميرون عن الرد.

وتابعت: "نحن نعلن ما حدث للتأكد من أن الآخرين على دراية بهذا الخطر في حالة التلاعب بفيديو وزير الخارجية واستخدامه لاحقا".

وأضافت: "رغم أسفه لخطئه، يعتقد وزير الخارجية أنه من المهم التنديد بهذا السلوك وزيادة الجهود لمواجهة استخدام المعلومات المضللة".

وشغل بوروشينكو منصب رئيس أوكرانيا بين عامي 2014 و2019 وخلفه الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي.