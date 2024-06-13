دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مالك منصة التواصل الاجتماعي اكس (تويتر سابقا) أيلون ماسك، تفاعلا واسعا بعد إعلانه إخفاء إمكانية معرفة أسماء حسابات المعجبين بتدوينة ما عبر الضغط على أيقونة "القلب"، لتتصدر أوسمة منها "شالوا اللايكات" و"التحديث الجديد" و"اللايكات الحين" أبرز المواضيع التي تفاعل عليها مستخدمو منصة أكس في السعودية، صباح الخميس.

وأوضحت الشركة التحديث الجديد في منشور عبر حساب "Engineering" ورد فيه: "سنعمل هذا الأسبوع على جعل الإعجابات خاصة للجميع لحماية خصوصيتك بشكل أفضل.. - سيظل بإمكانك رؤية المشاركات التي أعجبتك (ولكن لا يستطيع الآخرون ذلك).. سيستمر ظهور عدد الإعجابات والمقاييس الأخرى لمنشوراتك ضمن الإشعارات.. لن ترى بعد الآن من قام بالإعجاب بمنشور شخص آخر.. يمكن لمؤلف المنشور معرفة من قام بتسجيل الإعجاب بمشاركاته".

وأعاد ماسك نشر التدوينة السابقة قائلا بتعليق: "تغيير مهم: أصبحت إعجاباتك خاصة الآن".

وفي تدوينة لاحقة نشر ماسك رسما بيانيا قائلا بتعليق: "زيادة هائلة في الإعجابات بعد أن أصبحت خاصة!".