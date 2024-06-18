(CNN)-- باتت إنفيديا الشركة الأكثر قيمة في الولايات المتحدة، بعد أن ارتفعت قيمتها السوقية إلى 3.34 تريليون دولار، الثلاثاء، متجاوزة قيمة مايكروسوفت (3.33 تريليون دولار). في وقت حلت شركة أبل كثالث أكبر شركة بقيمة سوقية تبلغ 3.27 تريليون دولار.

كان سهم شركة تصنيع الرقائق في حالة اضطراب خلال العام ونصف العام الماضيين. وتنتج إنفيديا رقائق لا مثيل لها للمعالجات التي تعمل على تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي التكنولوجيا التي تدعم تقنية شات جي بي تي من شركة أوبن ايه آي، التي يمكنها إنشاء النصوص والصور والوسائط الأخرى.

حصدت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا معظم عوائد سوق الأسهم منذ أن اجتاح جنون الذكاء الاصطناعي بورصة وول ستريت العام الماضي. وارتفع سهم الشركة بنسبة 175٪ تقريبًا هذا العام وكان الأفضل أداءً على مؤشر S&P 500 في عام 2023.

يأتي تخطي الشركة التي يقودها جنسن هوانغ، لمايكروسوفت في الوقت الذي تتنافس فيه أبرز شركات التكنولوجيا في وول ستريت على المرتبة الأولى. في 13 يونيو/حزيران، أصبحت أبل الشركة الأمريكية الأكثر قيمة، حيث أدت الإعلانات التي صدرت في مؤتمرها السنوي للمطورين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية لجهاز أيفون، إلى ارتفاع الأسهم. وانخفضت القيمة السوقية للشركة إلى ما دون مايكروسوفت بعد يوم واحد فقط.

وأكملت إنفيديا تقسيم الأسهم بنسبة 10 مقابل 1 في 10 يونيو/حزيران. وسجّلت شركة تصنيع الرقائق الشهر الماضي ربعًا آخر ناجحًا، حيث لاحظت زيادة بنسبة 262٪ في الإيرادات وزيادة بنسبة 462٪ في الأرباح على أساس سنوي.