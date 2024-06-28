الإمارات توجه نصائح لمواطنيها المسافرين إلى بعض الدول الأوربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نصحت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، مواطنيها المسافرين إلى إسبانيا وجورجيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وكذلك النمسا بـ"توخي الحيطة والحذر نظرا لارتفاع معدل تعرض المواطنين للسرقة" في تلك الدول.

ووجهت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) عدة نصائح مثل: "عدم ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة، وحفظ الوثائق الرسمية بالأماكن الآمنة في مقر الإقامة، والتعامل مع الشركات العالمية عند حجز السيارات والفنادق لتجنب عمليات النصب والاحتيال".

ودعت الوزارة المواطنين المسافرين إلى "التقيد بإرشادات السفر حسب كل وجهة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري في صفحة المسافر الإمارتي على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي".