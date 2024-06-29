السعودية توجه نصائح لمواطنيها المسافرين إلى إيطاليا

(CNN)-- نصحت السعودية، الجمعة، مواطنيها المسافرين إلى إيطاليا بـ"أخذ الحيطة والحذر حتى لا يواجه أي مواطن مشاكل قد تعيق تمتعه بإجازته".

ووجهت السفارة السعودية في إيطاليا، عبر منصة إكس (تويتر سابقا) عدة نصائح "نظرا لما لوحظ مؤخرا من ارتفاع لعدد حالات السرقة بكافة أشكالها التي يتعرض لها المواطنين القادمين إلى إيطاليا".

ودعت السفارة إلى "عدم ترك أي متعلقات شخصية أو حقائب داخل السيارة عند مغادرتها حتى وإن كان لفترة قصيرة، وكذلك الحرص على المتعلقات الشخصية وجوازات السفر عند التجول ويفضل الإحتفاظ بها في مكان آمن (صندوق الأمانات بالفندق أو غيره) والإكتفاء بحمل صورة منه".

ونصحت السفارة إلى "أخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل النقل العامة كمحطات القطارات وقطار الانفاق (المترو) وحافلات النقل العام مع إبقاء أمتعتكم بالقرب منكم وتحت أنظاركم في كافة الأحوال، وعدم لبس أو إظهار أي مجوهرات أو مقتنيات ثمينة".

ولفتت إلى "تتعدد وسائل وطرق السرقة والنشل، لذلك يُنصح بأخذ الحيطة والحذر حتى لا يواجه أي مواطن مشاكل قد تعيق تمتعه بإجازته والعودة لأرض الوطن".