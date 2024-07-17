(CNN)-- أدانت هيئة محلفين في محكمة بمانهاتن، الثلاثاء، السيناتور بوب مينينديز بـ 16 تهمة بما في ذلك الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والعمل كعميل أجنبي.

ونجح ممثلو الادعاء في إثبات أن السيناتور حاول استخدام سلطته لتعزيز المصالح العسكرية المصرية، والتدخل في الملاحقات الجنائية، وتأمين الاستثمار من مسؤولين قطريين، من بين أمور أخرى.

وزعموا أن مينينديز وزوجته تلقيا سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة مرسيدس ورشاوى أخرى مقابل نفوذه.

وكانت سبائك الذهب من الأدلة الرئيسية التي قدمها المدعون إلى المحلفين خلال المحاكمة التي استمرت 7 أسابيع تقريبا.

وعثر عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي على سبائك الذهب في منزل السيناتور.

وفي المقابل، قال مينينديز للصحفيين خارج قاعة المحكمة إنه يصر على براءته ويعتزم استئناف الحكم.

وأذهل اكتشاف أن مينينديز يمتلك كنزا من سبائك الذهب الكثيرين، فمن يملك سبائك الذهب المادية هذه الأيام؟.. في الواقع، الكثير من الناس.

الاتجاه إلى الذهب

كان الطلب على الذهب في ارتفاع بالفعل حيث سعى الناس إلى إيجاد طرق لحماية استثماراتهم ضد التضخم، وبما أن الذهب أصل ذو عرض محدود، فإنه يوفر هذا الاستقرار.

ثم أدت سلسلة من إفلاسات البنوك، بدءا بانهيار بنك وادي السيليكون العام الماضي، إلى زيادة الزخم.

وقال جوناثان روز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جينيسيس جولد، وهي شركة للمعادن الثمينة في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، إن ذلك كان بمثابة "دعوة للاستيقاظ لكثير من الناس، وكان هناك شعور بالعجز، والكثيرون يفكرون بخوف: ربما لم تكن أموالنا آمنة كما كنا نعتقد أنها في النظام المصرفي".

وأضاف روز لشبكة CNN: "نتيجة لذلك، قفز الاهتمام بامتلاك الذهب مع بحث الناس عن مخازن للثروة ذات قيمة يمكن أن تكون آمنة".

ومن المفارقات أن الذهب سجل مستوى قياسيا الثلاثاء، وهو نفس اليوم الذي أدين فيه مينينديز.

ويرجع ذلك إلى تجدد ثقة المستثمرين الأمريكيين في احتمال تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، مما ساعد أيضا مؤشري داو جونز وستاندرد آند بورز 500 على تحقيق مستويات قياسية جديدة.

وتبلغ قيمة سبائك الذهب التي يبلغ وزنها كيلوغرامين و11 أونصة والتي يمتلكها مينينديز وزوجته أكثر من 185 ألف دولار اعتبارا من الثلاثاء، وفقا لبيانات موقع غلود برايس.

لماذا يرغب الناس في امتلاك الذهب ماديا؟

قال روز إنه على الرغم من أنه يمكنك الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة الأخرى دون امتلاكها فعليا، إلا أن الناس يميلون إلى تفضيل "امتلاكها في أيديهم".

وأضاف أنه على سبيل المثال، إذا استثمرت في صندوق استثمار متداول للذهب، فإنه لا يزال مرتبطًا بالسوق، وهذا يعني أنه إذا انخفض السوق، فسوف تتكبد بعض الخسائر نتيجة لذلك.

أين يجب أن يحتفظ الناس بذهبهم؟

قال إن هناك عملاء قاموا بتخزين الذهب في علبة طلاء فارغة في مرآبهم، وأضاف أن "هناك أشخاص فضلوا الاحتفاظ بالذهب في الخزانة".

وتابع أنه "على رغم وجود ضمانات يمكنك الحصول عليها مثل بوليصة تأمين أو الاحتفاظ بالذهب في صندوق ودائع آمن في أحد البنوك، لكن معظم العملاء يختارون عدم القيام بذلك".

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في الذهب المعتمد من مصلحة الضرائب الأمريكية في حساباتهم الاستثمارية ملزمون بموجب القانون بالاحتفاظ به في أحد البنوك.