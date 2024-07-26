كنز غير حياته.. عامل هندي يحفر الأرض ويصدم مما عثر عليه

(CNN)-- قال راجو جوند وهو عامل هندي مُثقل بالديون في وسط الهند إن حياة عائلته "تغيرت إلى الأبد" بعد أن اكتشف ماسة عيار 19.22 قيراط تبلغ قيمتها حوالي 100 ألف دولار.

جوند البالغ من العمر 40 عامًا يحصل عادةً على حوالي 4 دولارات يوميًا، حيث يقوم بأي عمل يأتي في طريقه لإعالة أسرته الكبيرة، أو العمل في الحقول أو مناجم الماس في ولايته ماديا براديش، أو كسائق جرار لمزارع أكثر ثراءً.

لكن جوند وشقيقه الأصغر راكيش يدفعان أحيانًا 9.50 دولارًا يوميًا للتنقيب عن الذهب في قطعة أرض مساحتها 64 مترًا مربعًا (690 قدمًا مربعًا) من الأراضي الحكومية، وهناك حقق اكتشافه الهائل، وقال إنه بعد وضع يديه على الحجر، الأربعاء، تسارعت نبضات قلبه أثناء تنظيفه التراب عنه. مع كل ضربة من إصبعه، أصبح الحجر أكثر إشراقا وأكثر إشراقا.

احتضن راكيش وقفزا في فرحة، ثم ركبا دراجتهما واندفعا مسافة 7 أميال (11 كيلومترًا) عائدين إلى منزلهم من المنجم الضحل في كريشنا كاليانبور لمشاركة الأخبار مع أسرهم، ثم أخذوا والدتهما إلى مكتب محلي لتقييم الحجر.