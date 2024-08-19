(CNN)-- أبلغ مصدر شبكة CNN أن مايك لينش، رائد الأعمال البريطاني في مجال التكنولوجيا، مفقود بعد غرق يخت فاخر قبالة ساحل جزيرة صقلية، الاثنين.

وأدى الحادث إلى مقتل شخص واحد وفقدان ستة، بينهم رجل الأعمال البريطاني، فيما وأخبر المصدر شبكة CNN أن زوجته أنجيلا باكاريس تم إنقاذها.

تحدث المصدر بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وارتبط اليخت، البالغ طوله 56 مترًا، بزوجة لينش، أنجيلا باكاريس.

وتظهر سجلات الملكية التي تحتفظ بها خدمة المعلومات البحرية Equasis أن اليخت "بايزيان" الذي يبلغ طوله 56 مترًا مملوك لشركة Revtom Limited المسجلة في جزيرة مان.

وأدرج أحدث إقرار سنوي لشركة Revtom Limited في أبريل/نيسان، زوجة مايك لينش، أنجيلا باكاريس، كمالكة للشركة.

وأفاد مصدر مطلع على العمليات لشبكة CNN أن فرع التحقيق في الحوادث البحرية في المملكة المتحدة (MAIB) قرر إرسال فريق من أربعة مفتشين إلى باليرمو في إيطاليا لإجراء تقييم أولي لليخت الشراعي "بايزيان".

لم يذكر المصدر متى من المتوقع أن يصل فريق التحقيق إلى صقلية.