(CNN)-- احتجزت السلطات الفرنسية، السبت، بافيل دوروف، الملياردير الفرنسي الروسي الذي أسس تطبيق المراسلة تليغرام، في مطار خارج باريس، وفقًا لقناة BFMTV التابعة لشبكة CNN.

أفادت قناة BFMTV أن ضباطًا من مكتب مكافحة الاحتيال الفرنسي، التابع للجمارك الفرنسية، احتجزوا دوروف بعد وصوله إلى مطار بورجيه على متن طائرة خاصة من أذربيجان.

وفقًا لقناة BFMTV، لم يسافر مؤسس تليغرام - الذي يُشار إليه غالبًا باسم "مارك زوكربيرغ روسيا" - بانتظام إلى فرنسا وأوروبا منذ صدور مذكرة الاعتقال.

كان دوروف، 39 عامًا، مطلوبًا بموجب مذكرة اعتقال فرنسية بسبب افتقاد تليغرام لسياسة التدخل في المحتوى، مما أدى إلى استخدامه لغسل الأموال والاتجار بالمخدرات ومشاركة المحتوى المتحرش بالأطفال، وفقًا لقناة BFMTV.

كثفت الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا جهودها للقضاء على المنصات عبر الإنترنت لمكافحة التضليل والمحتوى غير القانوني.

أكدت السفارة الروسية في فرنسا، الأحد، اعتقال دوروف وقالت إنها على اتصال بمحامي دوروف.

وقالت شركة تليغرام، الأحد، في بيان لها: "تلتزم تليغرام بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية - إن تعديلها (تدخل الشركة في سياسة المحتوى) يتوافق مع معايير الصناعة ويتحسن باستمرار".

وأضافت تليغرام في البيان: "من السخف أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤول عن إساءة استخدام هذه المنصة".

لم يستجب مكتب المدعي العام الفرنسي لطلب CNN للتعليق.

أطلق دوروف وشقيقه نيكولاي دوروف تليغرام في عام 2013. ويقول التطبيق إنه لديه 900 مليون مستخدم نشط.

وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، تبلغ القيمة الصافية لثروة بافيل دوروف 9.15 مليار دولار.

غادر دوروف روسيا في عام 2014 بعد رفضه الامتثال لطلبات الحكومة الروسية بتسليم البيانات الخاصة بمستخدمي فكونتاكتي الأوكرانيين، ويعيش الآن في دبي. دوروف يحمل جنسية الإمارات العربية المتحدة وفرنسا.