القاهرة، مصر (CNN)-- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قصة وفاة عريس من مركز منيا القمح- أحدى مدن محافظة الشرقية -في مصر، بعد احتفاله بزفافه أثر أزمة قلبية أثناء توجهه لمنزل الزوجية بجوار عروسه، أثار تعاطف واسع على المنصات، كما تداولوا صور ومقاطع فيديو لاحتفال العريس قبل لحظات من وفاته.

ويحكي صديقه وخاله، محمد غريب، عن حياة الشاب الراحل قبل حفل الزفاف، قائلًا: "صاحب عمري إسماعيل محمد كان يعمل بإحدى الدول الخليجية منذ 5 سنوات لادخار مبلغ مالي يكفي لتجهيز عش الزوجية، وعاد إجازة منذ 10 أيام لتجهيز استعدادات الفرح، والاحتفال مع الأقارب والأصدقاء، وكان حريصًا على دعوة كل معارفه لحضور الفرح وكأنه الوادع الأخير".

وحول تفاصيل اللحظات الأخير قبل الوفاة، قال غريب، لـCNN بالعربية، إن إسماعيل طوال حفل الزفاف "كان يحتفل مع عروسه والأقارب والأصدقاء، ويلتقط الصور معهم، إلا أنه خلال الحفل شعر بإرهاق بسيط وجلس ليستريح للحظات، ولكن زملائه شجعوه على استكمال الاحتفال معهم، وبالفعل واصل الاحتفال مع أحبائه حتى أنه طالب من مسئولين قاعة الأفراح مد وقت الفرح لدقائق إضافية ليستكمل الاحتفال مع زملائه".

ويضيف أن العريس الراحل بعد الانتهاء من زفافه الذي أقيم بمنطقة الوراق بمحافظة القاهرة، "استقل سيارة الزفاف بجوار عروسه للعودة إلى منزل الزوجية بإحدى قرى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وشعر بوخزة في قلبه ليتعرض لأزمة قلبية ويتوفى فورًا وهو جالس بجوار عروسه، وبعدها تم نقله لمستشفى لإسعافه، ولكنه قد فارق الحياة".

وأشار إلى انهيار العروس ودخولها في حالة حزن شديد، كما تعرضت والدته لأزمة صحية ولا تستجب لعلاج الأطباء وهي في حالة انهيار تام.

وتابع أن العائلة تلقت العزاء أمس في وفاة العريس الراحل، وحضره عدد كبير من أهالي قرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح ومن القرى المجاورة، كما حضر العزاء عددًا من لاعبي نادي الزمالك من زملائه خلال لعبه في صفوف الناشئين من بينهم عمر جابر، ويوسف أوباما، وكذلك لاعبين من نادي طلائع الجيش.

وحول شكوى العريس الراحل من مشاكل صحية قبل وفاته، رد أن صديقه كان "رياضيا وسبق أن لعب لعدة سنوات في قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك، ولكن تم إلغاء المرحلة السنية ولذا تم استبعاده من التصعيد للفريق الأول، ليقرر السفر لدولة الكويت للعمل لمدة 5 سنوات لتجهيز عش الزوجية، كما أنه عمره أقل من 30 سنة ولم يعاني من أمراض قلبية قبل ذلك"، متابعًا إلا أن والده توفي بنفس الطريقة بأزمة قلبية بعدما توضأ ليصلي منذ عدة سنوات".