"الله حيه ابن الناقصة".. محامية عراقية تثير تفاعلا برد على رجل دين

(CNN) – حصد رد المحامية العراقية، زينب جواد، على أحد رجال الدين عندما قال لها إن النساء "ناقصات عقل" فأجابته بـ"الله حيه ابن الناقصة" تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت جواد في برنامج "جمهورية البشير" مع الإعلامي العراقي أحمد البشير على قناة "DW" الألمانية وقالت إنها كانت تحاور أحد رجال الدين في حلقة لم تُذع لاحقا، وقال لها: "المرأة ناقصة... ناقصة عقل".

وقالت المحامية العراقية إنها أجابته بالقول: "الله حيه ابن الناقصة" وأشارت إلى أنه "زعل" بسبب هذه العبارة، فردت عليه بالقول: "أنت تقول المرأة ناقصة، فمن أنجبك؟ كنغر؟"، حسب قولها.

وأردفت بالقول إنها قالت له: "أنت تقول المرأة ناقصة فتحمل (الرد)"، حسب تعبيرها.

وأثار رد المحامية العراقية ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ودشن مستخدمون لمنصة "إكس" وسم "ابن الناقصة":