ولي عهد دبي يلتقي رئيس CNN: حريصون على منح قطاع الإعلام كافة التسهيلات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الاثنين، مع رئيس شبكة CNN مارك تومسون، خلال زيارة عمل إلى الإمارات.

وأشار الشيخ حمدان خلال اللقاء إلى أن علاقة دبي مع شبكة CNN العالمية بدأت منذُ أكثر من عقدين من الزمن، مع بداية افتتاح مقر CNN في دبي، حيث باتت إمارة دبي مركزًا لتصميم مستقبل القطاع الإعلامي مع تطوير البنية التحتية لقطاع الإعلام، وتبني أحدث التقنيات والابتكارات المستقبلة وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال الشيخ حمدان: "مدينة دبي نموذج عالمي لتحويل الفرص إلى إنجازات، ونحن على ثقة بأننا سنواصل تحقيق قفزات نوعية وإنجازات غير مسبوقة في قطاع الإعلام ومختلف القطاعات، لتبقى دبي في طليعة المدن العالمية التي تقود مسيرة الابتكار والتطور المستدام".

وأضاف في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "هذه المسيرة ترسخت منذ عقود بفضل رؤية استراتيجية واضحة وطموحة يقودها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي... وهذه الرؤية كانت سباقة في استشراف أهمية دور قطاع الإعلام وفرصه المستقبلية في دعم التنمية".

كما أكد الشيخ حمدان أن دبي "حريصة على منح قطاع الإعلام الإقليمي والعالمي كافة التسهيلات التي تمكّن شركاته ومؤسساته على تنوع أنشطتها وتباين حجم انتشارها، من استكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسّع الإعلامي، مع الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها إمارة دبي، بمنظومة إعلامية وبنية تحتية تتميز بالحيوية والمرونة والانفتاح على المستقبل".

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد عبدالله القرقاوي، وعمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وكارولين فرج نائب رئيس CNN للخدمات العربية رئيس تحرير موقع CNN بالعربية، وآدم كوهين نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشبكة CNN.