(CNN) – أثارت قضية "التنمر" على طفلة إماراتية في برنامج تلفزيوني جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي السبت والأحد، وقد أصدر مجلس الإمارات للإعلام بيانا أكد فيه أنه تواصل مع أسرة الطفلة وأنه لن يسمح بعرض أي محتوى "يخالف معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلام أو القوانين الخاصة بحماية الطفل في الدولة".

وانتشر على منصة "إكس"، تويتر سابقا، وسم "مريم الشحي ألعاب النجوم" وذلك بعد أن أثار مقطع فيديو من برنامج تلفزيوني غضبا واسعا بسبب ما وصفه مستخدمون لـ"إكس" بـ"التنمر" على لهجة الطفلة الإماراتية.

وتداول البعض صورة ادعوا أنها تُظهر "الفتاة وهي في المستشفى" بسبب ما قالوا إنه "تدهور حالتها الصحية" نظرا لتعرضها لـ"التنمر"، ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

من جانبه، أصدر مجلس الإمارات للإعلام بيانا جاء فيه: "تابع مجلس الإمارات للإعلام حادثة التنمر التي تعرضت لها طفلة أثناء تصوير برنامج للأطفال يُبث عبر إحدى المنصات".

وأردف المجلس في بيانه: "وقد بادر المجلس بالتواصل مع أسرة الطفلة للتعرف على تفاصيل الحادثة، ويُجري تحقيقا مع مختلف الأطراف المعنية للوقوف على الحيثيات واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وختم مجلس الإمارات للإعلام بالقول: "ويؤكد مجلس الإمارات للإعلام أنه لن يسمح بعرض أي محتوى يخالف معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلام أو القوانين الخاصة بحماية الطفل في الدولة".