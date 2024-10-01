هل اعتنق الإسلام؟.. جورج قرداحي يرد مجددًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق الإعلامي ووزير الإعلام اللبناني الأسبق جورج قرداحي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الإثنين، حول نبأ اعتناقه الإسلام، والذي راج مجددًا على منصات التواصل.

وقال جورج: "ليست المرة الأولى التي يطلقون علي هذه الشائعة.. فقد بدأوا بها منذ أن بدأت بتقديم برنامج (من سيربح المليون) على محطة MBC.. وفي كل مرة أجد نفسي مضطراً لنفيها بشكل قاطع.. لأنني مسيحي- ماروني، وافتخر بانتمائي الديني والطائفي".

وأضاف: "ولكن هذا لا يمنع أني أحب الإسلام، والنبي الكريم وآل بيته، ولا فرق عندي بين مسيحي ومسلم إلا بالأخلاق، والأدب، والإنسانية، والتقوى".

وختم تعليقه بالقول: "أرجو ممن ينشرون هذه الشائعة، عن محبة أو سوء نية، أن يتوقفوا عن ذلك".



