مصر.. نجيب ساويرس عن الضجة العالمية حول كلب الهرم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على الضجة المثارة حول الكلب الذي تسلق هرما في الجيزة والتقط بفيديو تصدر أبرز تفاعلات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وكتب ساويرس بتدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) باللغة الإنجليزية: "شكرا لك أيها الكلب العجيب".

الصور ومقاطع الفيديو للكلب التقطت أثناء تحليق الطيار الأمريكي، مارشال موشر، وزملائه من الطيارين المظلّين فوق أهرامات الجيزة الشهيرة في مصر عند شروق الشمس، رأوا مشهدًا غير متوقّع لكلب ضال، كان أيضًا يستمتع بالمناظر حول قمة إحدى عجائب الدنيا القديمة المتبقية.

وقال موشر لـCNN: "لاحظنا كائنًا يركض ذهابًا وإيابًا فوق الهرم. اعتقد أحد الأشخاص بأنّه أسد جبلي".

وسارع المغامرون بالتقاط هواتفهم المحمولة واتجهوا نحو قمة هرم الملك "خفرع"، ثاني أطول أهرامات الجيزة، الذي لا يُسمح للبشر بدخوله، ليجدوا كلبًا يبدو وكأنه يطارد بعض الطيور على قمة الهيكل الذي يبلغ ارتفاعه 136 مترًا.

يتذكّر موشر أنه شعر حينها ببعض القلق. "ربما كان عالقًا هناك (الكلب)؟"، لكن مخاوفه سرعان ما تلاشت.

وتابع مازحًا: "إذا تمكن من الصعود، فإنه يستطيع النزول ما لم يجد بوابة سرية تساعده على الانتقال الفوري إلى قمة الهرم".

في اليوم التالي، وبدافع الفضول، بغية معرفة ما إذا كان الكلب لا يزال هناك، حلّقت المجموعة فوق الهرم مجدّدًا، لكن من دون جدوى. ومع ذلك، قام أحد المغامرين بتصوير مقطع فيديو لما بدا أنه الكلب فيما يشقّ طريقه بأمان إلى أسفل الهرم.