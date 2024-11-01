مصر.. منظر في الإسكندرية يثير جدلا بين ساويرس ورواد مواقع التواصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت صورة لمنطقة في مدينة الإسكندرية المصرية، تفاعلا وجدالا بين رواد مواقع التواصل ورجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس.

بدأ الأمر بصورة نشرها صاحب حساب Abanoub Mahrousعلى صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "ميدان ڤيكتور عمانوئيل بمنطقة سموحة، الإسكندرية قبل وبعد التطوير".

وعلق ساويرس على التدوينة قائلا: " المفروض العكس"، ليرد صاحب حساب Ahmed Elfarashبتدوينة انتقد فيها رد ساويرس وأنه يأتي من "صاحب أكبر شركة مقاولات ماسكة مشاريع".

ورد ساويرس مجددا بالقول: " انا مش صاحبها ولو صاحبها ده لا يمنعني أن اقول إن اللي اتعمل ده مش حلو".