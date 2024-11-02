مصر ودعوة "تقنين" الحشيش لأغراض دوائية.. إعلامي مصري يشعل تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أشعل الإعلامي المصري الحاصل على الجنسية السعودية، عمرو أديب، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تصريحات دعا فيها لـ"تقنين" مخدر الحشيش للاستخدام في الأغراض الدوائية.

تصريحات أديب أتت في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC وقال فيها: "في القترة الأخيرة شفت الكثير من أصدقائي وأقرباء لي وهم يتحدثوا عن الألم والعذاب، أمراض تؤدي لألم شيديد، العلاج بالكيمو العلاج بالريديو العلاج المتعب المدمر والناس تتألم ألم فظيع الناس الي عندها صرع وأمراض نفسية أكثر وأكثر تتألم ولا تجد شيئا يسكن هذا الألم.."

وتابع قائلا: "أنا أتحدث عن الآلام الفظيعة التي تصاحب أمراض كثيرة، في الخارج وصلوا للتصالح مع أنفسهم ويستخدموا نوع من أنواع المخدر القنب الهندي الي بنقول عليه في مصر، الحشيش، وقبل أن تتعجل أنا اتحدث عن استخدام هذا المخدر في تسكين الألم".

وأضاف: "قبل أن تتعجل وتتكلم أنا أتكلم عن استخدام هذا المخدر في تسكين الألم أصبح موجود في كل الدول الأوروبية، أنا لا أتحدث عن التعاطي، أنا أتحدث عن العلاج ولا أريد أن أحد يفهمني أنني أطلب إطلاح حرية المخدرات لا خالص.."