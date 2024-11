(CNN)-- "كل ما نحتاجه هو مجرد هيئة بشرية لنكون ضحايا"، هكذا تصف المحامية كاري غولدبرغ خطر المواد الإباحية الزائفة في عصر الذكاء الاصطناعي.

في حين أن المواد الإباحية الانتقامية - أو مشاركة الصور الجنسية غير المسموح بها - موجودة منذ فترة طويلة كما الإنترنت، فإن انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي يعني أنه يمكن استهداف أي شخص بهذا الشكل من المضايقة، حتى لو لم يلتقط أو يرسل صورة عارية أبدًا. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي حاليًا وضع وجه شخص على جسد عار، أو التلاعب بالصور الموجودة لجعلها تبدو وكأن الشخص لا يرتدي ملابس.

في العام الماضي، تراوحت أهداف الصور الإباحية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من نساء بارزات، مثل تايلور سويفت والنائب ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، إلى فتيات المدارس الثانوية.

بالنسبة لشخص يكتشف أنه، أو طفله، قد تم جعله موضوعًا لصور إباحية مزيفة، فإن التجربة تكون مخيفة ومرهقة عادةً، كما قالت غولدبرغ، التي تدير شركة C.A. Goldberg Law ومقرها نيويورك والتي تمثل ضحايا الجرائم الجنسية والتحرش عبر الإنترنت. وقالت: "خاصة إذا كانوا صغارًا ولا يعرفون كيفية التعامل، والإنترنت مكان كبير وهائل وغامض".

ولكن هناك خطوات يمكن لأهداف هذا الشكل من التحرش اتخاذها لحماية أنفسهم وأماكن يمكن اللجوء إليها للحصول على المساعدة، كما قالت غولدبرغ في مقابلة على بودكاست التكنولوجيا الجديد (شروط الخدمة) على شبكة CNN مع كلير دافي.

يهدف بودكاست "شروط الخدمة" إلى إزالة الغموض عن التقنيات الجديدة والناشئة التي يواجهها المستمعون في حياتهم اليومية. (يمكنك الاستماع إلى المحادثة الكاملة مع غولدبرغ هنا).

وقالت غولدبرغ إنه بالنسبة للأشخاص المستهدفين بالصور الجنسية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، فإن الخطوة الأولى - مهما كانت غير بديهية - يجب أخذ لقطات شاشة لهذه الأشياء.

وأضافت غولدبرغ: "رد الفعل الانفعالي هو إزالة هذا من الإنترنت في أقرب وقت ممكن. ولكن إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على الحصول على خيار الإبلاغ عنه جنائيًا، فأنت بحاجة إلى الدليل".

بعد ذلك، يمكنك البحث عن الطرق التي توفرها منصات، مثل غوغل وميتا وسناب شات لطلب إزالة الصور الفاضحة. يمكن للمنظمات غير الربحية، مثل StopNCII.org و Take It Down أيضًا المساعدة في تسهيل إزالة مثل هذه الصور عبر منصات متعددة في وقت واحد، على الرغم من عدم تعاون جميع المواقع مع المجموعات.

وأرسلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، رسالة مفتوحة في أغسطس/آب تدعو ما يقرب من اثنتي عشرة شركة تقنية، بما في ذلك إكس و ديسكورد، للانضمام إلى هذه المبادرات.

وتلقت المساعي من أجل مواجهة استخدام التزييف العميق في الصور الفاضحة دعمًا نادرًا من الحزبين.

وأدلت مجموعة من المراهقين والآباء الذين تأثروا بصور إباحية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشهاداتهم في جلسة استماع في مبنى الكونغرس، حيث قدم السناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون - بدعم من السناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار وآخرين - من شأنه أن يجعل نشر مثل هذه الصور جريمة ويطلب من منصات التواصل الاجتماعي إزالتها عند إخطار الضحايا.

ولكن في الوقت الحالي، تُرك الضحايا ليتنقلوا بين مجموعة من قوانين الولايات. في بعض الأماكن، لا توجد قوانين جنائية تمنع إنشاء أو مشاركة صور مزيفة صريحة للبالغين. (تقع الصور الجنسية للأطفال التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي عادةً ضمن قوانين مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال).

وقالت غولدبرع: "نصيحتي الاستباقية هي حقًا للمجرمين المحتملين... لا تكونوا حثالة الأرض وتحاولوا سرقة صورة شخص واستخدامها للإذلال، ليس هناك الكثير مما يمكن للضحايا فعله لمنع هذا... لا يمكننا أبدًا أن نكون آمنين تمامًا في مجتمع رقمي، لكن الأمر متروك لبعضنا البعض حتى لا نكون أغبياء تمامًا".