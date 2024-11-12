Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.أي شخص يمكن أن يصبح ضحية لمقاطع إباحية زائفة مُنتجة بالذكاء الصناعي.. إليك كيفية حماية نفسك - CNN Arabic

أي شخص يمكن أن يصبح ضحية لمقاطع إباحية زائفة مُنتجة بالذكاء الصناعي.. إليك كيفية حماية نفسك

متفرقات
نشر
5 دقائق قراءة
أي شخص يمكن أن يصبح ضحية لمقاطع إباحية زائفة مُنتجة بالذكاء الصناعي.. إليك كيفية حماية نفسك
Credit: d3sign/Moment RF/Getty Images

(CNN)-- "كل ما نحتاجه هو مجرد هيئة بشرية لنكون ضحايا"، هكذا تصف المحامية كاري غولدبرغ خطر المواد الإباحية الزائفة في عصر الذكاء الاصطناعي.

في حين أن المواد الإباحية الانتقامية - أو مشاركة الصور الجنسية غير المسموح بها - موجودة منذ فترة طويلة كما الإنترنت، فإن انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي يعني أنه يمكن استهداف أي شخص بهذا الشكل من المضايقة، حتى لو لم يلتقط أو يرسل صورة عارية أبدًا. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي حاليًا وضع وجه شخص على جسد عار، أو التلاعب بالصور الموجودة لجعلها تبدو وكأن الشخص لا يرتدي ملابس.

في العام الماضي، تراوحت أهداف الصور الإباحية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من نساء بارزات، مثل تايلور سويفت والنائب ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، إلى فتيات المدارس الثانوية.

بالنسبة لشخص يكتشف أنه، أو طفله، قد تم جعله موضوعًا لصور إباحية مزيفة، فإن التجربة تكون مخيفة ومرهقة عادةً، كما قالت غولدبرغ، التي تدير شركة C.A. Goldberg Law ومقرها نيويورك والتي تمثل ضحايا الجرائم الجنسية والتحرش عبر الإنترنت. وقالت: "خاصة إذا كانوا صغارًا ولا يعرفون كيفية التعامل، والإنترنت مكان كبير وهائل وغامض".

ولكن هناك خطوات يمكن لأهداف هذا الشكل من التحرش اتخاذها لحماية أنفسهم وأماكن يمكن اللجوء إليها للحصول على المساعدة، كما قالت غولدبرغ في مقابلة على بودكاست التكنولوجيا الجديد (شروط الخدمة) على شبكة CNN مع كلير دافي.

قد يهمك أيضاً

المواد الإباحية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي لا تستهدف تايلور سويفت فقط بل نساء وأطفال العالم.. ما الذي عليك فعله لحماية صورك؟

يهدف بودكاست "شروط الخدمة" إلى إزالة الغموض عن التقنيات الجديدة والناشئة التي يواجهها المستمعون في حياتهم اليومية. (يمكنك الاستماع إلى المحادثة الكاملة مع غولدبرغ هنا).

وقالت غولدبرغ إنه بالنسبة للأشخاص المستهدفين بالصور الجنسية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، فإن الخطوة الأولى - مهما كانت غير بديهية - يجب أخذ لقطات شاشة لهذه الأشياء.

وأضافت غولدبرغ: "رد الفعل الانفعالي هو إزالة هذا من الإنترنت في أقرب وقت ممكن. ولكن إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على الحصول على خيار الإبلاغ عنه جنائيًا، فأنت بحاجة إلى الدليل".

بعد ذلك، يمكنك البحث عن الطرق التي توفرها منصات، مثل غوغل وميتا وسناب شات لطلب إزالة الصور الفاضحة. يمكن للمنظمات غير الربحية، مثل StopNCII.org و Take It Down أيضًا المساعدة في تسهيل إزالة مثل هذه الصور عبر منصات متعددة في وقت واحد، على الرغم من عدم تعاون جميع المواقع مع المجموعات.

وأرسلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، رسالة مفتوحة في أغسطس/آب تدعو ما يقرب من اثنتي عشرة شركة تقنية، بما في ذلك إكس و ديسكورد، للانضمام إلى هذه المبادرات.

وتلقت المساعي من أجل مواجهة استخدام التزييف العميق في الصور الفاضحة دعمًا نادرًا من الحزبين. 

وأدلت مجموعة من المراهقين والآباء الذين تأثروا بصور إباحية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشهاداتهم في جلسة استماع في مبنى الكونغرس، حيث قدم السناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون - بدعم من السناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار وآخرين - من شأنه أن يجعل نشر مثل هذه الصور جريمة ويطلب من منصات التواصل الاجتماعي إزالتها عند إخطار الضحايا.

قد يهمك أيضاً

فيديو إباحي مزيف.. رئيسة وزراء إيطاليا تطلب تعويضًا ومحاميتها تكشف لـCNN ما ستفعله

ولكن في الوقت الحالي، تُرك الضحايا ليتنقلوا بين مجموعة من قوانين الولايات. في بعض الأماكن، لا توجد قوانين جنائية تمنع إنشاء أو مشاركة صور مزيفة صريحة للبالغين. (تقع الصور الجنسية للأطفال التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي عادةً ضمن قوانين مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال).

وقالت غولدبرع: "نصيحتي الاستباقية هي حقًا للمجرمين المحتملين... لا تكونوا حثالة الأرض وتحاولوا سرقة صورة شخص واستخدامها للإذلال، ليس هناك الكثير مما يمكن للضحايا فعله لمنع هذا... لا يمكننا أبدًا أن نكون آمنين تمامًا في مجتمع رقمي، لكن الأمر متروك لبعضنا البعض حتى لا نكون أغبياء تمامًا".

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.