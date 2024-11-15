البنتاغون تصدر تقريرا عن "مشاهدات لأجسام طائرة مجهولة"

(CNN)-- كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها تلقت مئات التقارير عن مشاهدات جديدة لأجسام طائرة مجهولة، بما في ذلك "عدة حالات مثيرة للاهتمام بشكل خاص"، وفقا لمدير المكتب الذي يحقق في هذه التقارير بالوزارة، جون كوسلوسكي لكنه أكد أنهم لم يجدوا أي دليل على وجود نشاط فضائي.

ووفقا لتقرير سنوي أصدرته "البنتاغون"، الخميس، استقبلت الوزارة، بالتعاون مع الاستخبارات الوطنية والوكالات الأخرى، ما مجموعه 1652 تقريرا حتى الآن، بما في ذلك 757 تقريرا بين مايو/ أيار 2023 ويونيو/ حزيران 2024.

ويمثل العدد المتزايد من المشاهدات الجديدة جهدا إضافيا من جانب الحكومة الأمريكية لفهرسة وتتبع والتحقيق فيما يسمى بـ"الظواهر المجهولة"، خاصة وأن عددا من المشاهدات كانت بالقرب من القواعد العسكرية ومرافق الأمن القومي.

وحظيت تلك الظاهرة باهتمام هائل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتباطه الوثيق بمشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة ونظريات المؤامرة حول إخفاء الحكومة الأمريكية لأدلة على وجود كائنات فضائية.

وقال كوسلوسكي: "يجب التعامل مع التقارير عن تلك الظواهر المجهولة، وخاصة بالقرب من مواقع الأمن القومي، بجدية والتحقيق فيها بدقة علمية من قبل حكومة الولايات المتحدة".

وأضاف: "من المهم أيضًا التأكيد على أنه حتى الآن، لم يكتشف أي دليل يمكن التحقق منه على وجود كائنات أو أنشطة أو تكنولوجيا خارج كوكب الأرض، ولم تشير أي من الحالات إلى قدرات متقدمة أو تقنيات رائدة".

وتابع أن "بعض هذه الحالات كانت حالات مثيرة للاهتمام، ورغم خلفيتي في الفيزياء والهندسة ومجتمع الاستخبارات، أنا لا أفهمها، ولا أعرف أي شخص آخر يفهمها أيضا".