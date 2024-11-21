الملكة رانيا عن يوم الطفل العالمي: "هل هو لكل الأطفال حقا؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مقطع فيديو بمناسبة يوم الطفل العالمي، الذي يحتفل به العالم في 20 نوفمبر/ تشرين الأول من كل عام، وعلقت عليه بسؤال: "هل هو لكل الأطفال حقا؟".

وتضمن الفيديو لقطات لأطفال مصابين جراء المعارك، وكذلك عبارة "أوقفوا الحرب على الأطفال في غزة ولبنان".

ووفقا للموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، أعلن يوم الطفل العالمي في 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها لـ"تعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم".