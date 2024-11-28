حكم على امرأة بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف في إنجلترا لأنها احتفظت بابنتها الرضيعة في هذا الدرج تحت سريرها، تم اكتشاف الطفلة قبل أسابيع من عيد ميلادها الثالث

(CNN)-- قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف في بريطانيا على أم احتفظت بابنتها الرضيعة في درج تحت سريرها لمدة ثلاث سنوات تقريبا.

وتم سجن المرأة، التي لا يمكن الكشف عن اسمها لأسباب قانونية، في محكمة تشيستر كراون في شمال غرب إنجلترا بعد أن قال القاضي إن الطفلة - التي تم اكتشافها قبل أسابيع من عيد ميلادها الثالث - عانت من ’الموت وهي حية‘ نتيجة لهذا السر الرهيب الذي أخفته والدتها".

وعُثر على الطفلة الصغيرة، التي لم يذكر اسمها، وكان شعرها متشابكا ومصابة بطفح جلدي وبعض التشوهات في منزل العائلة في شيشاير، وفقًا لوكالة أنباء PA، التي نقلت عن القضية.

وقيل للمحكمة أن المرأة، التي اعترفت بأربع تهم تتعلق بالقسوة على الأطفال الشهر الماضي، أخفت الرضيعة عن شريكها، الذي كان يقيم بانتظام في منزل العائلة، وكذلك عن أطفالها الآخرين.

ونقلت السلطة الفلسطينية عن القاضي ستيفن إيفريت قوله: "في رأيي، ما فعلته يتحدى العقل تمامًا.. لقد حرمت تلك الفتاة الصغيرة من أي حب، أو أي عاطفة مناسبة، أو أي اهتمام مناسب، أو أي تفاعل مع الآخرين، أو نظام غذائي سليم، أو رعاية طبية هي في أمس الحاجة إليها".

وأضاف: "لقد حاولت السيطرة على هذا الوضع بعناية قدر الإمكان ولكن بالصدفة المحضة تم اكتشاف سرك الرهيب.. لم تكن العواقب على (الطفل) أقل من كارثية - جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا".