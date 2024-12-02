ترامب يتناول العشاء مع زوجة نتنياهو في فلوريدا

نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- تناول الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب العشاء، مساء الأحد، مع سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وتناول الاثنان العشاء في ملعب ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش، بولاية فلوريدا وفقًا لمنشور على منصة "إكس"، من مارغو مارتن، مستشارة ترامب.

وشاركت مارغو مارتن صورة لهما وهما يتناولان العشاء معا.

وظهر ترامب وسارة نتنياهو وهما يبتسمان في الصورة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ذكر أنه تحدث ثلاث مرات مع الرئيس الأمريكي المنتخب، في الأيام الأخيرة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تلك المحادثة تهدف إلى تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبخاصة فيما يتعلق بالتهديد الإيراني.