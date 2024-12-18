فرمت سيارته.. الداخلية القطرية تتحرك ضد "مُفحط"

نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية القطرية، القبض على "مفحط"، بعد قيامه بالتفحيط وأداء حركات استعراضية بسيارته على الطريق.

وقالت الوزارة، في بيان، الثلاثاء: "تمكنت الجهات المختصة من ضبط مركبة وسائقها بعد قيادته لها بتهور ورعونة الأمر الذي تسبب في تعريض حياته وحياة الآخرين والممتلكات العامة والخاصة للخطر".

وأضافت الوزارة أنها "اتخذت الإجراءات اللازمة بشأنه وصدر بحقه حكم قضائي يقضي بمصادرة المركبة عما نسب إليه من اتهامات".

وأكدت وزارة الداخلية القطرية أنها "لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في البلاد".