شخص يتكئ وصندوق سيارة بصورة خرائط غوغل تقدم كدليل بقضية غامضة

صورة على خرائط غوغل تظهر رجلاً يتكئ على صندوق سيارة في تاجويكو، إسبانيا

(CNN)-- ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على شخصين فيما يتعلق بقضية أشخاص مفقودين بعد أن التقطت مركبة تصور خرائط غوغل لقطة لشخص يبدو أنه يقوم بتحميل جسم كبير في صندوق السيارة.

وقالت الشرطة في بيان، الأربعاء، إنها اعتقلت رجلا وامرأة فيما يتعلق باختفاء ووفاة رجل مفقود، مضيفة أن أحد أقارب الرجل أبلغ عن اختفائه في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي بعد تلقي رسائل مشبوهة على هاتفه.

ورغم أن الزوجين تحدثا كثيرًا في السابق، إلا أن الرجل أخبر قريبه فجأة في الرسائل أنه التقى بشريك جديد، وسينتقل إلى جزء مختلف من البلاد وسيتخلص من هاتفه، وفقًا لبيان الشرطة.

وأثار التقرير تحقيقا اكتشفت الشرطة خلاله صورة خرائط غوغل، والتي يقولون إنها يمكن أن تظهر مركبة تستخدم فيما يتعلق بجريمة ما، وتم التقاط الصورة، التي لا تزال تظهر على خرائط غوغل، في شوارع تاغويكو، وهي قرية صغيرة في منطقة قشتالة وليون في شمال إسبانيا، في أكتوبر/ تشرين الأول.

ويظهر في الصورة شخص يتكئ على صندوق سيارة حمراء تحتوي على جسم كبير ملفوف بقطعة قماش فاتحة اللون.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مركبة خرائط غوغل بزيارة تاغويكو لتحديث صور القرية منذ نوفمبر 2009، وفقًا لبيانات خرائط غوغل، وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، ألقت الشرطة القبض على الصديقة السابقة للرجل المفقود، بالإضافة إلى رجل آخر كان على علاقة بالمرأة من قبل، بدعوى تورطهما في وفاة الرجل واختفائه.

كما عثرت الشرطة أيضًا على جثة متحلل بشدة، لم يتم التعرف عليها رسميًا بعد ولكن تقول الشرطة إنها قد يكون للضحية، من مقبرة في قرية مجاورة في 11 ديسمبر، ولا يزال التحقيق مستمرا.