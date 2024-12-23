(CNN)-- وافقت هوندا ونيسان رسميًا على إجراء محادثات على مدار الأشهر الستة المقبلة بشأن اندماج محتمل، وهي الصفقة التي من شأنها أن تخلق ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم وتمنحهما المزيد من الموارد للتنافس مع التهديد المتزايد من شركات صناعة السيارات الصينية.

كما ستشارك في المحادثات شركة يابانية ثالثة أصغر حجمًا، وهي ميتسوبيشي، التي هي بالفعل في تحالف مع نيسان. وإذا تم إنشاء الشركة المدمجة، فسوف تأتي بعد تويوتا (TM) وفولكس فاجن فقط في المبيعات العالمية.

لا تعد عمليات الاندماج في صناعة السيارات أمرًا جديدًا. فقد حدثت منذ الاستحواذ على العديد من العلامات التجارية التي شكلت شركة جنرال موتورز (GM) في العقد الأول من القرن العشرين. ولكنها تواجه أحيانًا صعوبة في الجمع بين شركاء مختلفين.

وافقت شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر بنز على شراء شركة كرايسلر كورب في عام 1998، ولكن المجموعة المدمجة انقسمت بعد عقد من الزمان. وأفلست شركة كرايسلر المستقلة حديثًا واحتاجت إلى خطة إنقاذ فيدرالية في غضون عامين.

ولقد واجهت أحدث عملية اندماج بين كرايسلر ومجموعة بي إس إيه الأوروبية في عام 2001، التي تشكل مجموعة ستيلانتيس، مشاكلها الخاصة في العام الماضي، مع انخفاض المبيعات والأرباح.

وانتهى تحالف نيسان مع رينو، رغم أنه ليس اندماجًا رسميًا، بالانهيار عقب اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان كارلوس غصن في اليابان بتهمة سوء السلوك المالي "الكبير"، قبل فراره من البلاد قبل أن تبدأ محاكمته.

ولكن مع التكلفة والتحديات التي تفرضها جهود الصناعة للتحول من السيارات والشاحنات التي تعمل بالبنزين إلى المركبات الكهربائية ومع المنافسة المتزايدة من شركات صناعة السيارات الصينية، التي تجاوزت معظم شركات صناعة السيارات الغربية في هذه الجهود، احتاجت هوندا ونيسان إلى الجمع بين الموارد من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان ماكوتو أوشيدا، في بيان أعلن فيه عن المفاوضات: "اليوم يمثل لحظة محورية. معًا، يمكننا خلق طريقة فريدة (للعملاء) للاستمتاع بالسيارات التي لا تستطيع أي شركة تحقيقها بمفردها".

وتواجه نيسان صعوبات منذ انهيار تحالفها مع رينو، حيث تواجه مشاكل مالية حادة جعلتها في حاجة ماسة إلى شريك من أجل اندماج أكبر.

انخفضت أرباح نيسان في ستة أشهر انتهت في سبتمبر/أيلول بنسبة 94٪ مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، حيث خسرت الشركة أموالاً في عمليات السيارات وأبلغت عن ربح ضئيل فقط بسبب أعمال التمويل. وردًا على ذلك، أعلنت نيسان أنها ستخفض إنتاجها التصنيعي بنسبة 20٪، مما أدى إلى تسريح 9000 عامل نتيجة لذلك. كما خفضت توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله بنسبة 70٪.

وتوقع بعض المحللين أن تواجه نيسان الإفلاس في أقرب وقت ممكن في عام 2026 عندما يكون لديها قدر كبير من الديون المستحقة.

وقال آدم جوناس، محلل السيارات في شركة الخدمات المالية والاستثمارية (مورغان ستانلي)، في مذكرة الأسبوع الماضي، عندما ظهرت أنباء المحادثات، إن شراكة هوندا ونيسان قد تؤدي إلى المزيد من عمليات الاندماج في الصناعة في المستقبل.

وكتب جوناس: "إن شركات السيارات التقليدية التي لا تجد شركاء جددًا يجب أن تواجه احتمال أن تصبح شركات أصغر حجمًا مع نفقات رأسمالية أعلى، وتكاليف بحث وتطوير لكل (سيارة تُباع)".

وتابع: "وعلاوة على ذلك، في خضم عصر توحيد أوسع نطاقًا محتملًا، فإن الشركات التي اختارت عدم المشاركة بشكل فعال تصبح أصغر حجمًا. نحن ندخل مرحلة جديدة من صناعة السيارات حيث تركز استراتيجيات الحجم والقيادة من حيث التكلفة على التعاون والتغييرات المحتملة في النطاق".