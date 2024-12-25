ديكسون هاندشو، 75 عاماً، يحتضن أحد إخوته البيولوجيين، السبت، بعد عقود من تبنيه.

(CNN)-- اعتقد ديكسون هاندشو أنه كان الطفل الوحيد في معظم حياته، ولكن بعد عقود من تبنيه، اكتشف الرجل البالغ من العمر 75 عامًا أن لديه مجموعة من الأشقاء، الذين التقى بهم في الوقت المناسب لقضاء موسم عيد الميلاد.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، سافر هاندشو، الذي يعيش في ولاية كارولينا الشمالية، إلى روتشستر، نيويورك، حيث التقى ببعض إخوته غير الأشقاء قبل حفل عيد الميلاد السنوي للعائلة.

وقال هاندشاو لشبكة WHAMالمتعاونة مع شبكة CNN، والتي التقطت أول لقاء بين الأشقاء في المطار، الجمعة: "كنت أحلم طوال حياتي بوجود أشقاء في مكان ما.. هذه هي معجزة عيد الميلاد الخاصة بي".

والتقى هاندشو، السبت، بأكثر من 50 من أقاربه لم يكن يعلم بوجودهم إلا في وقت سابق من هذا العام، حسبما قال لشبكة CNN، الثلاثاء، وكان التجمع، الذي ضم أبناء عمومته وأطفالهم، مفاجأة مرحب بها لهاندشو، الذي كان الطفل الوحيد لوالديه بالتبني وليس لديه أطفال.

هاندشو الثالث من اليسار وإخوته. Credit: Courtesy Gary Romig

وقال هاندشو: "لم أقابل قط أي شخص يشاركني الحمض النووي الخاص بي.. لقد كان رائعًا.. لم أشعر قط بمثل هذا التدفق من الحب غير المشروط كما شعرت به من عائلتي الجديدة".

وقال إنه ولد في بوفالو بنيويورك عام 1949، وتم تبنيه عندما كان عمره ثلاثة أشهر وعاش طفولة سعيدة، مضيفا أن والديه كانا صادقين بشأن تبنيه.

وفي عام 2020، كشف عن شهادات الميلاد الأصلية لسكان نيويورك المتبنين بعد إقرار قانون عام 2019، ثم عرف هاندشو اسم والده البيولوجي: روبرت "بود" روميغ.

لا يعرف هاندشو سبب عرضه للتبني، لكنه يعلم أن والده كان طالب دراسات عليا في قسم الفيزياء بجامعة كورنيل، وقال إن والدته كانت سكرتيرة القسم ولم تنجب المزيد من الأطفال، لكنه كان يتساءل دائمًا عما إذا كان والده لديه أي أطفال.

بعد ولادة هاندشو، استقر روميغ في روتشستر مع امرأة أنجبت ثلاثة أبناء، وقال هاندشاو إن روميغ تبنى الأولاد الثلاثة، وأنجب الزوجان خمسة أطفال، أربعة أولاد وفتاة.