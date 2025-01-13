(CNN)-- قال مسؤولون، الأحد، إن صغير غوريلا تم إنقاذه من صندوق شحن في طائرة يتعافى حاليًا في حديقة حيوان في إسطنبول، بينما يدرس مسؤولو الحياة البرية إعادته إلى موطنه الطبيعي.

تم العثور على الغوريلا، البالغ من العمر 5 أشهر، في صندوق على متن رحلة للخطوط الجوية التركية من نيجيريا إلى تايلاند الشهر الماضي. بعد مسابقة عامة، تم تسميته زيتون، وهو يتعافى في حديقة حيوان بولونيزكوي.

وقال فخر الدين أولو، المدير الإقليمي لهيئة إسطنبول لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية، الأحد: "بالطبع، ما نريده ونتمنى أن تستمر حياة الغوريلا الصغيرة ... في موطنها".

وأضاف: "المهم هو إنشاء بيئة آمنة تمامًا في المكان الذي تذهب إليه، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".

في الأسابيع التي تلت العثور عليها، اكتسب زيتون وزنًا وأظهر علامات التعافي من رحلته المؤلمة.

"عندما جاء للمرة الأولى، كان خجولاً للغاية، وكان يبقى حيث تركناه"، بحسب الطبيب البيطري غلفيم إسمان، الذي أضاف أنه "لم يعد لديه هذا الخجل الآن. حتى أنه لا يهتم بنا كثيرًا. يلعب الألعاب بمفرده".

تم تصنيف كلا النوعين من الغوريلا - الغوريلا الغربية والشرقية، التي تسكن الغابات والجبال النائية في وسط إفريقيا - على أنها مهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

ومع ظهور إسطنبول كمركز جوي رئيسي بين القارات، اعترض مسؤولو الجمارك بشكل متزايد الحيوانات التي يتم تداولها بشكل غير قانوني. في أكتوبر/تشرين الأول، تم العثور على 17 تمساحًا نيليًا صغيرًا و 10 سحالي في أمتعة مسافر مصري في مطار صبيحة كوكجن بالمدينة.