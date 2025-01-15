الإمارات تعلن إطلاق "محمد بن زايد سات".. وتوضح مميزاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الإمارات، الثلاثاء، إطلاق القمر الصناعي "محمد بن زايد سات" من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بواسطة صاروخ "فالكون 9" الذي تُشغله شركة "سبايس إكس".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن "محمد بن زايد سات" هو "القمر الصناعي الأكثر تطورا في المنطقة، ويشكل إطلاقه خطوة نوعية جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة".

وأضافت أن القمر الصناعي "يعتبر نقلة نوعية في مسار الإمارات لاستكشاف الفضاء، حيث تم تطويره بالكامل بأياد إماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويساهم في التعامل مع الكوارث وتحسين الحياة عبر إنتاج صور دقيقة على مدار الساعة، بمساحة تفاصيل أقل من متر مربع، تفوق إنتاجية المركز الحالية بعشرة أضعاف، من خلال مشاركة البيانات الملتقطة بسرعة ثلاث مرات أكثر من الحالية، مما يُعزز الاستفادة الفورية لتحسين القطاعات المتنوعة".

وذكرت أن فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء أتم بنجاح الاختبارات النهائية للقمر الصناعي في منشآت سبيس إكس بالولايات المتحدة الأمريكية".