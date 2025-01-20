دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو يُزعم أنه للحظة تحطيم شخص واجهة مسجد في بريطانيا، قبل أن تصدمه سيارة لدى فراره من مكان الحادثة.

كانت الرواية المرتبطة بالفيديو تقول إن "متطرفًا بريطانيًا حطم واجهة مسجد وجاءه الرد سريعًا من الله وبيقولوا علينا إرهابيين".

عربيًا، حازت إحدى النسخ الرائجة للفيديو على أكثر من 3 ملايين مشاهدة في منصة إكس (تويتر سابقًا).

إحدى النسخ المتداولة بسياق مُضلل للفيديو

عندما تحقق موقع CNN بالعربية من الفيديو وجد أن السياق الذي جرى ترويجه مٌضلل ولا يرتبط بحادثة في بريطانيا.

أما السياق الحقيقي للمقطع المتداول، فيعود إلى بولندا عندما حطم شاب نافذة متجر رهن في مدينة لوبلينيك جنوبي البلاد، قبل أن تصدمه سيارة قادمة في الاتجاه المعاكس.

وحسب تقارير إخبارية بولندية، باع مالك شريط فيديو كاميرا المراقبة التي سجلت الواقعة في 21 سبتمبر/أيلول 2017، عبر شبكة الإنترنت باعتباره حدثًا غير عادي.