رجل في محنة يتقدم بطلب غير متوقع لضابطي شرطة.. ماذا قال لهم؟

تخطى ضابطا شرطة في مقاطعة ماكومب بولاية ميشيغان الأمريكية مهامهما الاعتيادية لمساعدة رجل يواجه محنة، والذي تقدم بدوره بطلب غير اعتيادي إلى الشرطيين.

إذ استجاب شرطي إلى بلاغ عن رجل يحتمل أنه فاقد للوعي في سيارته، وتبين أن الأمر مختلف كليًا.

عند وصوله، قال الشرطي للرجل: "هل يمكنني فعل شيء ما لمساعدتك؟"، ليأتي رد الرجل بالقول: "أنا بحاجةٍ لمعانقة" قبل أن يجهش بالبكاء.

لم يتردد الشرطي في احتضان الرجل، وقال له: "سوف أعانقك. يبدو أنك تمر بالكثير يا رجل. لا بأس. لا بأس يا رجل. يبدو أنه عبء ثقيل".

بعدها وصل شرطي ثان إلى الموقع، ولعشرين دقيقة تالية، جلسا مع الرجل واستمعا إليه ووجها إليه كلمات تشجيع وفعلا ما وعداه به. قدما للرجل الذي كان بحاجة إلى عناق رقم تواصل مع مركز أزمات محلي.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قال له أحدهما: "إذا لم تتمكن من الحديث معهم، يمكنك الاتصال بنا"، قبل أن يستطرد مؤكدًا: "اتصل بذلك الرقم يا صاح، سآتي وأقابلك".