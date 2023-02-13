تكافح فتاة صغيرة تبلغ من العمر خمس سنوات للتعافي، بعدما داعبت كلبًا فعضها من جسمها ووجهها يوم الثلاثاء في مدينة فورت لودرديل بأمريكا، مما أدى إلى إصابتها بجروح تطلبت أكثر من 50 غرزة ودبابيس في وجهها وكتفيها وظهرها وفروة رأسها.

يقول والد الطفلة: "سارت سيدة مع كلب وكان هناك الكثير من الناس هنا ودعت الأطفال للمجيء ومداعبة الكلب، وذهبت ابنتي وداعبته وفجأة استدار الكلب وعضها من وجهها".

وأضاف: "عندما وصلت الشرطة اختفت السيدة وكلبها"، مشيرًا إلى أنه "يأمل أن تعترف السيدة لمنع حدوث ذلك لأي شخص آخر، ولكن أيضًا لكيلا يصبح وضع ابنته أسوأ".