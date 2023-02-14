لص حاول سرقة متجر بأمريكا فتفاجأ من رد فعل البائعة.. شاهد ما فعلته

عاشت موظفة في متجر أماياس لحظات مخيفة بعدما هاجمها لص وهدد بقتلها مستخدمًا السكين، بعد ظهر يوم الخميس، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال صاحب المتجر، رينيه أمايا، إنه شاهد سرقة من قبل، ولكن لا شئ مثل هذا، مشيرًا إلى أن هذا اللص "أراد أن يحصل على كل المال لأنه كان يعلم أنه كان هناك مبلغا ضخما من المال الذي كنا نقوم بتحويله".

وأضاف: "إن السارق كان زبونًا يدفع حسابه قبل بضع دقائق فقط، لكنه تباطأ عندما رأى زبونا آخر يقوم بتحويل نقدي، وعاد بعد وقت لا يتجاوز 5 دقائق ومعه كيس بلاستيكي وداخله سكين كبير".