شارك الطالب جوشوا توماس من جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، هذا الفيديو مع شبكة CNN الذي يعطي لمحة عن حالة الذعر والفوضى حيث كان هو ومجموعة من الطلاب الآخرين يختبئون في قاعة الفصل الدراسي.

كان الشاب البالغ من العمر 20 عامًا في المبنى الرئيسي في فصل دراسي بالطابق الأول عندما تلقى هو وطلاب آخرون رسالة بريد إلكتروني من الجامعة حول مطلق النار النشط.

بعد حوالي أربع ساعات، سمع الطلاب طرقًا على الباب ورأوا شخصًا يلوح بمصباح يدوي.

اتصل أحد الطلبة بخدمة الطوارى وقيل له إن الشرطة لم ترسل أحدًا منها إلى الطابق الثالث، لذلك قرروا عدم فتح الباب.

بقي توماس في القاعة لمدة 4 ساعات قبل أن يتم رفع حالة الخطر عن المكان.