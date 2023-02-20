قامت الممثلة الإنجليزية الحائزة على جائزة أوسكار، أوليفيا كولمان، بمقلب في بث إذاعي على زميلها الممثل، بول رود، وذلك على برنامج"بريكفاست مع غريغ جايمس؛ بإذاعة BBC 1.

كولمان تحدثت باللهجة الويلزية لخداع نجم "الرجل النملة"، قائلة: "مرحبا يا بول. أنا معجبة كبيرة بك"، قبل أن تضيف: "أردت فقط أن آخذ رأيك. ما الذي ستفعله إن كان لديك صديق رائع جدًا لأكثر من 20 عامًا، هذا الصديق لا يعيش في إنجلترا لكنه قدم إلى إنجلترا، ولم يخبرك بذلك، ولم يكتف بهذا فقط وإنما كان ضمن برنامج إذاعي، ما الذي ستفعله؟".

كانت تلك اللحظة التي أدرك فيها رود أنه يتعرض لمقلب، ورد عليها قائلًا: "يا إلهي، بإمكانك حقًا تقليد كل لهجة".