فارق رجل إطفاء في باو باو الحياة بعد لمسه سلك كهرباء ساقط بحسب شرطة ميشيغان. الأمر حدث قرابة الساعة الـ6 مساء في الشارع 30 في باو باو، بينما أغلقت الشرطة الطريق.

وسقطت آلاف أسلاك الكهرباء عبر الولاية إثر تساقط أمطار كثيفة على خطوط الطاقة.

آندي ميلر، أحد سكان كلمازو في ميشيغان، خرج بعد سماعه سقوط أفرع الأشجار على المنطقة المجاورة لمنزله مباشرة.

ويقول ميلر إن أحد أسباب انتقاله إلى ميلوود هي الأشجار العتيقة الجميلة، قائلًا: "إنها أشجار القيقب الفضي وهي مجوّفة من الداخل، إنها عتيقة وهشة للغاية".

وفقد عدد من جيران ميلر الطاقة، لكنه يشعر بأنه محظوظ لأن الأنوار لا تزال مضاءة لديه.