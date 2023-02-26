تقول دورية الطريق السريع في كاليفورنيا إن سائق سيارة تسلا اصطدم بفتاتي كشافة كانتا تبيعان حلوى أمام "وولمارت غرانايت باي" بعد ظهر يوم السبت.

بعد ساعات من الحادث، كان الشريط الأصفر لا يزال موجودًا - والعمود كان ملتويًا بشكل واضح.

بحسب دورية الطريق السريع، فإن الفتاتين البالغتين من العمر 9 و 10 سنوات تعانيان إصابات معتدلة، بما في ذلك قطع وخدوش.

ويقول المسؤولون إن سيدة تبلغ من العمر 78 عامًا تعاني إصابات بليغة.

كما تقول دورية الطريق السريع في كاليفورنيا إنه تم القبض على السائق للاشتباه في قيادته تحت تأثير الكحول.