تقول الشرطة إن الشابة، رينا كريستينا إيكال، البالغة من العمر 20 عاما، أصيبت برصاصة في الرأس، وتم العثور على جثتها صباح الأربعاء، في زقاق بالقرب من طريق 24 ودريك في إلينوي بشيكاغو.

عاشت إيكال في شيكاغو لمدة 4 أشهر فقط قبل مقتلها، ومع وجود كل أفراد عائلة رينا في غواتيمالا فإن الأشخاص الذين يعيشون في المجتمع الذي سمته لفترة وجيزة بـ"المنزل"، ساروا عبر "القرية الصغيرة"، ووصلوا قريبًا من المنطقة التي تم اكتشاف جثتها فيها - ليكونوا الداعمين المحليين في عملية البحث عن المشتبه به.

فبحسب بالتازار إنريكيز، رئيس مجلس مجتمع "القرية الصغيرة"، فهم "عائلتها"، مؤكدًا في كلمة له "لن نتوقف حتى نجد القاتل".