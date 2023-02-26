عندما اكتشف جو فريسيتا زجاجة على الأرض لأول مرة، افترض أنها قمامة. لكنها تدارك أنها ليست كذلك، قائلًا: "كنت أفكر: حسنًا، لا يكتب الناس عادةً على القمامة، لذلك ربما يكون هناك شيء ما هنا".

سحب جو وزوجته، مارسي موير، رئيسة "مؤسسة حدائق وغابات بنسلفانيا"، قطعتي الورق الباهتتين بعناية.

التاريخ على إحدى القطعتين كان 31 أغسطس 1973، وهو إيصال تخييم عمره 50 عامًا بقيمة 6 دولارات، مكتوب إلى برنارد موور من نيويورك. أما القطعة الأخرى فكانت طبقًا ورقيًا.

وفقًا للرسالة، فقد مكث أفراد أسرة موور في المخيم رقم 11. لقد دوّنوا أيضًا أن الجيران كانوا صاخبين بعض الشيء في عطلة نهاية الأسبوع تلك.

شارك الزوجان اكتشافهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وبحسب مارسي، فقد "حصلنا على كل هذه القصص عن أشخاص بعضهم كانوا مخطوبين أثناء زيارة حديقة عامة أو كانوا قد أقاموا حفل زفافهم في حديقة عامة أو وقعوا في الحب في حديقة عامة".

لكن لا تزال هناك قصة واحدة يرغبان في معرفة المزيد عنها، إذ يقول جو: "نأمل أن نتمكن من التواصل مع العائلة التي تركت هذه الرسالة وأن نتمكن من إعادتها إليهم. سيكون هذا رائعًا".