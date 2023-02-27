يواجه طالب مدرسة ثانوية في فلوريدا تهمًا جنائية بعد الاعتداء العنيف على أحد موظفي المدرسة بسبب لعبة "نينتندو سويتش" كما يزعم.

ويظهر الفيديو الطالب، وهو بطول 198 سنتيمترًا وبوزن 122 كيلوغرامًا، مع مهاجمته معلمته بوحشية.

ووفقًا لتقرير الاعتقال، فإن ما قاله الطالب لشرطة موارد المدرسة هو أنه انزعج لأن مساعدة هذه المعلمة أخذت منه لعبة "نينتندو سويتش"، كما أشار إلى أنه في كل مرة تاحذ منه اللعبة فإنه كان يضربها.

الواقعة حدثت الثلاثاء المنصرم في مقاطعة فلاغلر، حيث ظهر الطالب وهو ينهال بالضرب على مساعدة معلمته بعدما طرحها أرضًا ووجه لها لكمات وركلات مرارًا وتكرارًا، في حين ظهرت السيدة دون حراك.

ويمكن رؤية مسارعة عدد من الموظفين وحتى الطلاب - الذين تم إخفاء ملامح وجوههم - وهم يحاولون إبعاد الطالب عنها، لكنه استمر باللكم والركل. في النهاية، تمكنوا من إبقائه على الأرض، بينما نقلت موظفة المدرسة إلى المستشفى.

وفي بيان له، قال عمدة مقاطعة فلاغلر، ريك ستالي، إن "تصرفات هذا الطالب بشعة تمامًا ولا مبرر لها أبدًا. نأمل أن تكون الضحية قادرة على التعافي ذهنيًا وجسديًا من هذا الحادث. لحسن الحظ، جاء الطلاب والموظفون لمساعدة الضحية قبل وصول شرطة موارد المدرسة. يجب أن تكون مدرستنا مكانًا آمنًا لكل من الموظفين والطلاب".

وقام مكتب العمدة بإلقاء القبض على الطالب واتهمه بجريمة الضرب المبرح بأضرار جسدية.

ويظهر تقرير الاعتقال أيضًا أنه تعامل بعنف حتى مع شرطة موارد المدرسة لدرجة أنه توجب عليهم تقييد يديه ونقله إلى موقع آخر. كما تم تحويل المراهق إلى قسم عدالة الأحداث.